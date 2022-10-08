Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Экс-защитник «Милана»: «Я мог бы сдержать Холанда»
Неста рассказал, как бы действовал против норвежца
08 октября 15:41
Фото: mirror
Экс-защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста считает, что смог бы сдержать форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Я мог бы играть, да. Потому что я играл против Роналдо, бразильца. Холанд очень хорош, но Роналдо был особенным. Я играл против Месси и Роналду, но бразилец Роналдо для меня был особенным».
Как бы вы посоветовали защитникам играть против Холанда?
«Я бы старался держаться поближе к нему. Когда он начинает забег… Я бы попытался заблокировать его. Если дать ему слишком много пространства – вам конец».
Холанд забил уже 14 голов на старте сезона за «Ман Сити».