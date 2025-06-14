Эксперт продолжает верить в сборную Украины U-21, несмотря на неудачный старт Евро-2025
Молодежка сохраняет шансы на плей-офф
около 2 часов назад
Футбольный обозреватель Андрей Шахов оценил выступление молодежной сборной Украины в матче 1 тура группового турнира Евро-2025 против Дании (2:3).
Очень досадное поражение. По игре, мне кажется, 2:2 были бы логичным результатом. К сожалению, в зоне правого и правого центрального защитника наши постоянно ошибались. Да и Вивчаренко провел посредственный матч. Плюс досадный рикошет, который привел ко второму голу. Жалко, что проиграли. У нас очень неплохая команда, и я продолжаю в неё верить, - написал Шахов в Telegram.
Ранее игрок молодежной сборной Украины назвал причину неудачного старта Евро-2025.
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