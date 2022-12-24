Эмери – о поведении Мартинеса после победы на ЧМ-2022: «Мы поговорим с ним о некоторых его празднованиях»

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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался Sky Sports об эмоциональном праздновании победы на ЧМ-2022 вратаря Эмилиано Мартинеса.

На следующей неделе мы поговорим с ним о некоторых его празднованиях, но пока я с уважением отношусь к этому, потому что он со своей сборной.

Когда он вернется в клуб, мы сможем поговорить об этом».