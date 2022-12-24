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Эмери – о поведении Мартинеса после победы на ЧМ-2022: «Мы поговорим с ним о некоторых его празднованиях»
Вратарь дал волю эмоциям
11:10
Фото: As
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался Sky Sports об эмоциональном праздновании победы на ЧМ-2022 вратаря Эмилиано Мартинеса.
«Иногда трудно контролировать эмоции, когда их много.
На следующей неделе мы поговорим с ним о некоторых его празднованиях, но пока я с уважением отношусь к этому, потому что он со своей сборной.
Когда он вернется в клуб, мы сможем поговорить об этом».
Мартинес после финала продолжал смеяться над Килианом Мбаппе и некорректно высказался об игроках сборной Франции.
Также он чересчур эмоционально праздновал победу в номинации лучший вратарь ЧМ.