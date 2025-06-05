Сергей Стаднюк

В полуфинале Лиги наций сборная Португалии на выезде одолела Германию.

Финал четырех проводится именно на родине «бундестим». И с первых минут местные болельщики погнали команду Юлиана Нагельсманна вперед. Это дало свои плоды сразу после перерыва Вирц поразил ворота Кошты. Однако эпизод стал чуть ли не скандальным. Вольтемаде откровенно блокировал соперника, находясь в офсайде. Арбитр Винчич на VAR не увидел ничего криминального.

Но то, что происходило на поле дальше, иначе, как «кармой», не назовешь. Хозяева, которые доминировали первые минут 50, просто перестали играть. И в течение пяти оборотов секундной стрелки гостям удалось перевернуть игру. Сначала Франсишку Консейсау идеальным обводящим ударом в стиле Ламина Ямаля шокировал всю Альянц Арену. А чуть позже 40-летний Криштиану Роналду принес победу «европейским бразильцам», в сантиметрах от линии офсайда. Победа команды Роберто Мартинеса могла быть еще более уверенной, однако в последние минуты тер Штеген совершил просто сумасшедший сейв.

Португалия одержала волевую победу и пробилась в финал Лиги наций, где сыграет с победителем пары Испания – Франция.

Лига наций, полуфинал

Германия – Португалия 1:2

Голы: Вирц, 48 – Консейсау, 63, Роналду, 68

Германия: тер Штеген – Та, Кох, Антон (Нмеча, 71) – Киммих, Горецка, Павлович (Адейеми, 71), Миттельштедт (Гозенс, 60) – Санэ (Гнабри, 61), Вирц – Вольтемаде (Фюллькруг, 61)

Португалия: Кошта – Жоау Невеш (Семеду, 58), Диаш, Инасиу, Мендеш – Бернарду, Рубен Невеш (Витинья, 58), Фернандеш – Тринкау (Консейсау, 58), Роналду (Палинья, 90), Нету (Жота, 83)

Предупреждения: Та, Вирц, Фюллькруг – Невеш

Обзор матча будет доступен на странице события Германия – Португалия.