Энрике – о форварде сборной Испании: «Если бы я мог что-то изменить на ЧМ-2022, я бы дал ему больше игрового времени»

Тренер заявил, что Сарабия хорошо тренировался перед матчем с Марокко

Луис Энрике / Фото: Twitter Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что бы он изменил в команде на ЧМ-2022. Его цитирует Marca. Если бы я мог что-нибудь изменить на чемпионате мира, то дал бы Сарабии больше игрового времени. Он был одним из лучших на тренировках перед игрой из Марокко Сборная Испании вылетела из ЧМ-2022 в 1/8 финала в матче с Марокко (1:1, пен 0:3). Энрике ушел из сборной после этого.

Петр Приходько