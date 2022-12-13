Энрике был уверен, что продолжит работать со сборной Испании. Он хотел подписать новый контракт
Энрике – о форварде сборной Испании: «Если бы я мог что-то изменить на ЧМ-2022, я бы дал ему больше игрового времени»
Тренер заявил, что Сарабия хорошо тренировался перед матчем с Марокко
13 декабря 10:55
Луис Энрике / Фото: Twitter
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что бы он изменил в команде на ЧМ-2022. Его цитирует Marca.
Если бы я мог что-нибудь изменить на чемпионате мира, то дал бы Сарабии больше игрового времени.
Он был одним из лучших на тренировках перед игрой из Марокко
Сборная Испании вылетела из ЧМ-2022 в 1/8 финала в матче с Марокко (1:1, пен 0:3). Энрике ушел из сборной после этого.
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