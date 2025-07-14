Енрике — о разгроме от Челси в финале клубного чемпионата мира: «Мы разочарованы»
Тренер ПСЖ прокомментировал поражение в финале клубного ЧМ-2025
около 2 часов назад
Главный наставник ПСЖ Луис Энрике высказался по итогам поражения своей команды в финале клубного чемпионата мира 2025 года, где парижане уступили Челси со счетом 0:3. Встреча проходила на стадионе MetLife в американском Нью-Джерси.
«Я считаю, что мы провели очень хороший турнир, даже если и не смогли привезти трофей домой. Мы разочарованы, это нелегко, но такой спорт на высшем уровне, такая жизнь – нужно это принять.
Думаю, Челси сыграл очень хорошо и заслуженно победил. Мы это признаем. Теперь сезон завершен. Это была очень длинная кампания, и настало время насладиться отпуском.
Наши болельщики снова были невероятными. Сегодня тяжело для всех нас, но они всегда поддерживают нас – в каждом матче. И эта связь, которую они имеют с командой, очень сильная. Мы продолжим становиться сильнее – это наша цель».