Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался по поводу победы над Сиэтлом со счетом 2:0 в рамках третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира.

«Мы должны были делать свою работу, и мы ее сделали. Я доволен. В начале матча у нас были проблемы, я был недоволен. Необходимо было вернуться в нужное русло — игроки это сделали. Трудно играть в другом климате.

Надеюсь, Дембеле будет доступен в 1/8 финала. Наша команда готова, но если Усман вернется, мы станем еще лучше», — приводит слова Энрике Le Parisien.