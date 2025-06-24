Энрике оценил выход ПСЖ в плей-офф клубного чемпионата мира: «Мы должны были делать свою работу, и мы ее сделали»
Луис Энрике поделился своими мыслями после игры с Сиэтлом
12 минут назад
Луис Энрике/фото: ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался по поводу победы над Сиэтлом со счетом 2:0 в рамках третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира.
«Мы должны были делать свою работу, и мы ее сделали. Я доволен. В начале матча у нас были проблемы, я был недоволен. Необходимо было вернуться в нужное русло — игроки это сделали. Трудно играть в другом климате.
Надеюсь, Дембеле будет доступен в 1/8 финала. Наша команда готова, но если Усман вернется, мы станем еще лучше», — приводит слова Энрике Le Parisien.
Ранее сообщалось, что ПСЖ близок к трансферу украинского центрального защитника английского Борнмута Ильи Забарного.