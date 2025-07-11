Журналист и комментатор Даниил Вереитин поделился впечатлениями от матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против Ильвеса (6:0).

Шахтер размялся на финах. Туран хитрый, перед матчем говорил: «Оу, это будет сложнее, чем кажется». Ну правильно, надувной матрас стоит расстелить, даже если знаешь, что ныряешь в бассейн с достаточной глубиной.

По ходу матча я думал, что Эпицентр, кстати, гораздо более организован, чем Ильвес. Поэтому в первом туре Шахтеру будет намного сложнее, чем в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

В общем, есть сдержанный оптимизм даже по поводу противостояния с Бешикташем. По крайней мере, оно будет интересным. По этому матчу уже видно эскиз будущего фасада этого Шахтера: Кауан, Алиссон и Кевин. Думаю, это все потенциальные 150-200 миллионов евро прибыли. При условии успешного евросезона, конечно, - написал журналист в Telegram.