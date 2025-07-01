Новичок УПЛ Эпицентр подписал контракт с 29-летним нападающим Андреем Борячуком, который прошлый сезон провел в Металлисте 1925, покинув харьковский клуб на правах свободного агента.

Андрей Борячук родился 23 апреля 1996 года в Виннице. В футбол начал играть еще в семь лет, а позже присоединился к академии донецкого Шахтера. В 2013 году дебютировал за команду U19, а уже 23 сентября 2015-го сыграл первый матч за основной состав, отметившись голом в кубковом поединке против Тернополя.

За свою карьеру форвард успел поиграть за Шахтер, Мариуполь, львовский Рух, турецкий Ризеспор и венгерский Мезёкёвешд. В составе Металлиста 1925 он провел последние два сезона, сыграв 38 матчей и забив 10 голов во всех турнирах.

За профессиональную карьеру Андрей провел 224 матча и забил 100 голов. Кроме того, в его активе 60 матчей в составе сборных Украины разных возрастных категорий, в том числе два поединка за национальную команду, в которых он забил один гол (в воротам Саудовской Аравии в 2018 году).

Эпицентр поздравил новичка на своем официальном сайте:

Приветствуем Андрея Борячука в семье футбольного клуба Эпицентр! Желаем достичь новых высот, успехов на футбольных полях Украины и как можно быстрее забить свой 200-й гол в карьере!

Эпицентр, который этим летом дебютирует в УПЛ, активно работает над усилением состава, чтобы достойно представить свою команду на самом высшем уровне украинского футбола.