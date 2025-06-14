Мадридский Атлетико рассматривает вариант подписания левого защитника Ливерпуля Эндрю Робертсона. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, испанский клуб серьезно заинтересован в трансфере 31-летнего шотландца.

Тем не менее, потенциальный переход может усложниться из-за высокой трансферной стоимости, которую установил Ливерпуль. Несмотря на ожидаемое пополнение в лице молодого Милоша Керкеза из Борнмута, мерсисайдцы пока не планируют расставаться с опытным Робертсоном.

В сезоне 2024/25 защитник провел 45 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с Ливерпулем действует до лета 2026 года.

Ранее, в мадридский Реал перешел защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд.