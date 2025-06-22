Ещё один обидчик Украины рвётся в полуфинал. Реал, Сити, Ювентус. Что посмотреть 22 июня?
Расписание футбольных трансляций игрового дня воскресенья
около 1 часа назад
Воскресенье станет днем европейских грандов на Клубном чемпионате мира. В группе G уже во втором туре может завершиться борьба за плей-офф. Ювентусу и Манчестер Сити достаточно победить марокканский Видад и эмиратский Аль-Айн соответственно, чтобы гарантировать себе выход дальше. В таком случае в заключительном туре борьба уже будет вестись за номинально более слабого соперника в 1/8 финала и за престиж.
19:00 | Ювентус – Видад. Прямая трансляция
04:00 | Манчестер Сити – Аль-Айн. Прямая трансляция
В группе H мадридский Реал после сенсационной ничьей с Аль-Хилялем обязан побеждать мексиканскую Пачуку. Ждем выхода украинца Андрея Лунина? Аравийцы, в свою очередь, будут играть с Зальцбургом, который является неожиданным лидером после первого тура.
22:00 | Реал – Пачука. Прямая трансляция
01:00 | Зальцбург – Аль-Хиляль. Прямая трансляция
В рамках Евро-2025 (U-21) определятся последние два полуфиналиста. Дания, обидчик молодежной сборной Украины, встретится с всегда грозной Францией. Звезды атаки Германии попробуют пробить надежную оборону итальянцев.
19:00 | U-21. Дания – Франция. Прямая трансляция
22:00 | U-21. Германия – Италия. Прямая трансляция
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