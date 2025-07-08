Павел Василенко

Клубы Саудовской профессиональной лиги смело вышли на рынок трансферов, но некоторые из их игроков уже вернулись в Европу. Есть много признаков того, что Пьер-Эмерик Обамеянг имеет схожие планы.

Мечта Обамеянга в Аль-Кадисии длилась недолго. Несмотря на то, что знаменитый нападающий проявил себя с солидной стороны, он собирается покинуть команду.

В Саудовской профессиональной лиге бывший игрок Барселоны сыграл 32 матча, забил 17 голов и отдал две результативные передачи, а его команда заняла четвертое место в таблице.

Однако отличные выступления 36-летнего игрока не приведут к дальнейшему сотрудничеству. По информации инсайдера Фабрицио Романо, габонец вскоре разорвет свой контракт с Аль-Кадисией. Завершение этого сотрудничества должно произойти по взаимному согласию.

Поэтому Обамеянг станет свободным агентом и будет доступен бесплатно. Однако в настоящее время неизвестно, где он окажется. Один из вариантов — вернуться в Европу, где он играл в течение многих лет.

Основной причиной прекращения сотрудничества считается изменение трансферной политики Аль-Кадисии. Саудовский клуб хочет омолодить состав. В настоящее время ведется работа по поиску нового нападающего.