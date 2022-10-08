Еще один именитый топ-клуб интересуется Мудриком

Вингер «Шахтера» может оказаться в Италии

Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик интересен «Ювентусу», сообщает Tuttosport.

По информации источника, украинец входит в сферу интересов туринского клуба, за ним следят уже несколько месяцев. Кроме того, «Ювентус» намерен менять трансферную политику и приобретать молодых игроков.

Также издание сообщает, что конкурентом «Ювентусу» в борьбе за Мудрика будет мадридский «Реал».

Ранее «Шахтер» сообщил «Арсеналу», который является главным претендентом на Мудрика, что за украинца нужно будет отдать большие деньги.