«Шахтер» не намерен отдавать Мудрика в «Арсенал» за дешево
Еще один именитый топ-клуб интересуется Мудриком
Вингер «Шахтера» может оказаться в Италии
08 октября 10:35
Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик интересен «Ювентусу», сообщает Tuttosport.
По информации источника, украинец входит в сферу интересов туринского клуба, за ним следят уже несколько месяцев. Кроме того, «Ювентус» намерен менять трансферную политику и приобретать молодых игроков.
Также издание сообщает, что конкурентом «Ювентусу» в борьбе за Мудрика будет мадридский «Реал».
Ранее «Шахтер» сообщил «Арсеналу», который является главным претендентом на Мудрика, что за украинца нужно будет отдать большие деньги.
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