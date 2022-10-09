Еще один шанс для Нещерета в еврокубках? Уже второй голкипер «Динамо» получил травму

Молодому вратарю киевлян пришлось входить в игру по ходу матча с «Рухом»

Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Киев Голкипер «Динамо» Денис Бойко получил травму в матче шестого тура УПЛ против «Руха». Вратарь неудачно приземлился на ногу после того, как словил мяч. Опытный футболист все же вышел на второй тайм. Но спустя несколько минут понял, что не сможет продолжить игру. Его заменил Руслан Нещерет. До матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Ренна» остается четыре дня. Основной голкипер Георгий Бущан остается в лазарете. У 20-летнего вратаря в активе лишь один матч еврокубков. Во встрече Лиги чемпионов против «Барселоны» в 2020 году ему не хватило совсем немного до рекорда турнира.

Сергей Стаднюк