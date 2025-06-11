Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после заключительного матча на Canadian Shield против Новой Зеландии (2:1) подвел итоги товарищеского турнира. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Нам было очень приятно играть в Канаде. Даже когда мы сегодня пошли на прогулку, многие украинцы нас приветствовали. Это очень приятно. И те зрители, которые пришли на стадион, поддержали нас и в игре с Канадой, мы очень благодарны.

Эти матчи очень полезны для нас. Три месяца мы не собирались, но здесь особенные поединки, ведь мы ощущали поддержку украинской общины.

На этом сборе мы смотрели на новых игроков, которых вызвали. Любая товарищеская игра помогает. Когда сборная не собирается более трех месяцев, то это очень сложно, потому что требования в клубах совсем другие, чем в национальной команде. Намного лучше, если бы мы собирались чаще, но сейчас такой календарь. И я доволен, что у нас есть такие игры.