Защитник Динамо Александр Караваев рассказал, что ему впервые за десять лет удалось провести полноценный отпуск летом. Также ветеран высказался относительно будущих сборов.

Было много времени, почти месяц. Мы с женой считали, что в течение 10 лет летом почти не было отдыха – постоянно матчи, сборная. А сейчас получился полноценный отпуск, который я полностью провел с семьей. Теперь с новыми силами – в новый сезон.

Медосмотр – это не столько проверка того, чем занимались во время отпуска, сколько показатель, как ты готов к сезону. Он позволяет убедиться, что каждый здоров и готов уже с первой тренировки готовиться к сезону.

Есть очень много врачей, которые уже много лет здесь работают, мы постоянно с ними пересекаемся и понимаем, что профессионалы работают на своем месте. Тогда мы друг друга узнаем.

Индивидуальную программу выполнял как всегда – это поддержка функционального состояния и мышц. Она нужна, чтобы тебе не было сразу тяжело на тренировке. За 15 лет в профессиональном футболе понял: что бы ты ни делал, ты никогда не подготовишься к сборам слишком хорошо, потому что сборы – это и есть подготовка к сезону. А подготовиться к сборам – значит быть в легком тонусе.

Всегда дают программу, которую выполняем во время отпуска. Кто-то считает, что ему не нужно что-то делать или выполняет другие упражнения. Знаю, что некоторые опытные ребята работают индивидуально со своими тренерами, потому что хорошо знают свой организм. Считаю, можно половину отпуска отдохнуть, а половину – готовиться. Достаточно кардио и упражнений на мышцы, чтобы быть в тонусе, а потом – полноценные сборы.

На сборы отправляется много молодежи, ведь юношеская команда остается в Киеве. Совсем нет вопросов или проблем. Мы со всеми общаемся, помогаем, ведь все были молодыми. U19 – это одно, а взрослая команда – совсем другое. Здесь другие требования, другой уровень. Каждый день нужно выкладываться больше чем на 100%, потому что им есть что доказывать. От меня будет поддержка. Конечно, с подсказками – но уже не детскими, а такими, которые помогают.