Это лето было уникальным за последние десять лет. Ветеран Динамо назвал причину
Караваев рассказал о своем отпуске, поддержании формы и предстоящих сборах
30 минут назад
Защитник Динамо Александр Караваев рассказал, что ему впервые за десять лет удалось провести полноценный отпуск летом. Также ветеран высказался относительно будущих сборов.
Было много времени, почти месяц. Мы с женой считали, что в течение 10 лет летом почти не было отдыха – постоянно матчи, сборная. А сейчас получился полноценный отпуск, который я полностью провел с семьей. Теперь с новыми силами – в новый сезон.
Медосмотр – это не столько проверка того, чем занимались во время отпуска, сколько показатель, как ты готов к сезону. Он позволяет убедиться, что каждый здоров и готов уже с первой тренировки готовиться к сезону.
Есть очень много врачей, которые уже много лет здесь работают, мы постоянно с ними пересекаемся и понимаем, что профессионалы работают на своем месте. Тогда мы друг друга узнаем.
Индивидуальную программу выполнял как всегда – это поддержка функционального состояния и мышц. Она нужна, чтобы тебе не было сразу тяжело на тренировке. За 15 лет в профессиональном футболе понял: что бы ты ни делал, ты никогда не подготовишься к сборам слишком хорошо, потому что сборы – это и есть подготовка к сезону. А подготовиться к сборам – значит быть в легком тонусе.
Всегда дают программу, которую выполняем во время отпуска. Кто-то считает, что ему не нужно что-то делать или выполняет другие упражнения. Знаю, что некоторые опытные ребята работают индивидуально со своими тренерами, потому что хорошо знают свой организм. Считаю, можно половину отпуска отдохнуть, а половину – готовиться. Достаточно кардио и упражнений на мышцы, чтобы быть в тонусе, а потом – полноценные сборы.
На сборы отправляется много молодежи, ведь юношеская команда остается в Киеве. Совсем нет вопросов или проблем. Мы со всеми общаемся, помогаем, ведь все были молодыми. U19 – это одно, а взрослая команда – совсем другое. Здесь другие требования, другой уровень. Каждый день нужно выкладываться больше чем на 100%, потому что им есть что доказывать. От меня будет поддержка. Конечно, с подсказками – но уже не детскими, а такими, которые помогают.
Ранее Динамо продлило контракт с Караваевым. Известны сроки нового соглашения.