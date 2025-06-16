Сергей Стаднюк

Главный редактор Профутбол Digital Владимир Зверов раскритиковал капитана молодежной сборной Украины Владимира Бражко за красную карточку в победном матче второго тура Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0).

Эта красная карточка, то, как её заработал Бражко... Это просто нонсенс. Первая жёлтая карточка за отбрасывание мяча, потом 92-я минута... Я считаю, что капитан команды должен чётко понимать, что он делает, и быть более сосредоточенным. Нужно быть спокойнее и увереннее. А голова Бражко не была холодной в той ситуации. Он закрыл для себя ключевой матч с Голландией. Кто теперь заменит Бражко? Теоретически Ярмолюк. Владимир Звяров

В другом матче группы сборная Нидерландов сенсационно уступила Дании, которая набрала шесть очков и досрочно вышла в четвертьфинал. Таким образом, Украина с тремя очками поднялась на вторую проходную ступень. 18 июня «сине-желтые» разыграют с голландцами (один пункт) еще одну путевку в плей-офф.

Ранее был определен лучший игрок матча Финляндия – Украина. Он забил один из мячей.