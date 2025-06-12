Сергей Стаднюк

Защитник молодежной сборной Украины Артем Смоляков перед матчем первого тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Дании поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Унаи Мельгосы.

Мне очень нравится с ним работать, это топовый специалист. Возможно, и в будущем где-то за пределами молодежной сборной мы пересечемся. То, что о нем пишут, как об одном из лучших специалистов в работе с молодежью – это все правда, – заявил Смоляков в интервью «Украинскому футболу». Артем Смоляков

Первую игру «сине-желтых» на молодежном чемпионате Европы-2025 можно посмотреть уже сегодня, 12 июня. Прямая трансляция матча Украина – Дания. Начало – в 19:00 по Киеву.

Также главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса заявил о желании выйти в финал Евро-2025.