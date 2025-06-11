Украинский специалист Иван Федык рассказал о своих задачах после второго своего назначения на должность главного тренера Руха. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Ощущения очень приятные. Благодарен руководству клуба за доверие. Это для меня действительно новый вызов. Сделаем все, чтобы молодые футболисты прогрессировали и выходили на новый уровень.

Моими первыми помощниками будут Валентин Слюсар и Ярослав Мартынюк. Тренером вратарей будет Андрей Ковтун. С этими специалистами мы работали в прошлом сезоне в команде «Рух-2». Также к нам присоединится тренер по физподготовке Олег Кононыхин, который ранее работал с командой U-19. В то же время в тренерском штабе останется видеоаналитик Виктор Чижик.

Я уже работал со многими футболистами, которые есть в команде. Кто-то при мне дебютировал в УПЛ, кто-то постоянно тренировался с нами ещё три года назад. Тогда они были очень молодыми. Приятно, что тот фундамент, который мы заложили, сейчас даёт результат и многие из футболистов защищают цвета в том числе и национальных сборных Украины.

Почти все знают наши требования и принципы. Понимают атакующий футбол, который мы стремимся демонстрировать. Также отдельные игроки, которые неплохо себя проявили в «Рухе-2», получат возможность себя показать на сборах с основной командой.

Основная наша задача – вывести молодых футболистов на новый уровень. Помочь им максимально раскрыть свой потенциал. Демонстрировать атакующий футбол, который базируется на контроле мяча и быстрых переходных фазах, а также добиваться положительного результата в каждой игре.

В футболе всегда нужно усиление. Трансферы будут, если в клубе на ту или иную позицию будет очень нужен игрок. Однако на данный момент «Рух» делает ставку на молодых футболистов Академии.

Я считаю, что для того, чтобы играть в основной команде, надо это заслужить. Искусственно мы вводить юношей не будем. Футболист должен своей работой в команде U-19 или U-17 доказывать ежедневно, что заслуживает право тренироваться или играть за основную команду. Но вектор доверия и у клуба, и у тренерского штаба молодым игрокам академии будет приоритетным. С нами проведут сборы футболисты как «Руха» U-19, так и воспитанники младших категорий Академии, которые смогут себя проявить на тренировках.