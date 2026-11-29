Эвертон - Ливерпуль. Анонс мерсисайдского дерби, статистика и прогноз на матч АПЛ
Ливерпуль подходит к дерби после двух побед с общим счетом 7:0, тогда как Эвертон попытается реабилитироваться за разгром от Брентфорда. Матч состоится на стадионе Гилл Дикинсон
Мерсисайдское дерби снова разделит Ливерпуль на синюю и красную части. Эвертон примет своего принципиального соперника на стадионе Гилл Дикинсон после разгромного поражения от Брентфорда, тогда как Ливерпуль подходит к матчу на фоне двух убедительных побед.
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Эвертон будет пытаться реабилитироваться за поражение от Брентфорда
Эвертон выглядел убедительно после трех подряд побед во всех турнирах, однако в предыдущем матче потерпел разгромное поражение от Брентфорда со счетом 0:4.
Это уже четвертый случай в 11 матчах текущего сезона Премьер-лиги, когда команда не смогла забить. В то же время перед началом тура Эвертон отставал от первой пятерки всего на два очка, что свидетельствует о возможности улучшить турнирное положение при условии более эффективной игры в атаке.
Возвращение на домашний стадион Гилл Дикинсон может помочь команде Дэвида Моэса. В текущем сезоне Эвертон проиграл дома всего один раз, одержав пять побед и сыграв одну ничью.
В то же время Моэсу будет непросто против принципиального соперника. В 46 матчах против Ливерпуля на посту главного тренера он одержал всего шесть побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 29 поражений.
Ливерпуль набрал обороты перед дерби
Ливерпуль в последние недели демонстрирует значительно лучшую игру. После международной паузы команда забила семь мячей в двух матчах и не пропустила ни одного.
Сначала мерсисайдцы разгромили Манчестер Юнайтед со счетом 4:0, а затем победили Брюгге в Лиге чемпионов – 3:0.
В пяти последних матчах Премьер-лиги Ливерпуль одержал четыре победы и потерпел одно поражение. Благодаря этому команда находится в первой четверке турнирной таблицы, отставая всего на одно очко от Манчестера Сити и Брайтона, которые расположились выше.
Ливерпуль также имеет впечатляющую серию выездных побед. Команда выиграла четыре последних гостевых матча чемпионата Англии. В последний раз мерсисайдцы одерживали больше выездных побед подряд в рамках одного сезона АПЛ в феврале 2020 года, когда двигались к чемпионскому титулу.
История личных встреч
Эвертон победил Ливерпуль лишь дважды в последних 34 личных встречах. Еще 14 матчей завершились вничью, а 18 раз побеждали красные.
В прошлом сезоне Ливерпуль одержал победу в дерби благодаря голу на 100-й минуте.
Мерсисайдское дерби также является рекордным по количеству удалений в истории Премьер-лиги. В матчах между этими командами арбитры показали 25 красных карточек.
Статистика и серии команд
- Эвертон забил только два гола в первом тайме матчей АПЛ этого сезона. Это худший показатель среди всех команд лиги.
- Шесть из семи последних домашних побед Эвертона в чемпионате были одержаны без пропущенных мячей.
- В шести из последних семи матчей Ливерпуля результат первого тайма повторялся после завершения игры.
- В восьми из последних 11 выездных матчей Ливерпуля было забито более 2,5 гола, причем обе команды отличались результативными ударами.
Ключевые игроки и кадровые потери
Джек Грилиш имеет хорошую статистику в матчах против Ливерпуля. В 12 встречах с мерсисайдцами он отметился девятью результативными действиями: забил четыре гола и отдал пять ассистов.
Кроме того, в восьми из последних девяти матчей, в которых Грилиш забивал, он отличался либо первым, либо последним голом встречи.
Флориан Вирц из Ливерпуля также находится в хорошей форме. Он забил шесть мячей в последних пяти матчах за клуб и сборную. В двух последних матчах чемпионата Германии Вирц отличился голом и результативной передачей.
Эвертон не сможет рассчитывать на своего капитана Джеймса Тарковски, который пропустит дерби из-за дисквалификации.
Участие Виктора Муньоса в матче остается под вопросом. Футболист Ливерпуля досрочно покинул поле в поединке против Брюгге из-за травмы.
Прогноз на матч Эвертон – Ливерпуль
Недавнее улучшение игры Ливерпуля и статистика личных встреч свидетельствуют в пользу гостей. Победа красных является наиболее вероятным результатом дерби.
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