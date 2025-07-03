Польская Термалика после возвращения в Экстраклассу решила не продлевать контракты с украинцами Андреем Домбровским и Тарасом Завийским, сообщает официальный сайт клуба.

Наши легионеры присоединились к команде в 2022 году. Домбровский за 3 года в Термалике провел 86 матчей, забил 2 гола и 5 раз отдал результативную передачу.

На счету Завийского 83 матча, 3 гола и 5 ассистов.

Термалика провела 34 матча, набрала 70 очков и завершила второй в Первой лиге по итогам сезона, что позволило вернуться в Экстраклассу.

Гол в последнем туре, но три вылета и утраченные чемпионские амбиции. Итоги сезона Экстракласса для украинцев.