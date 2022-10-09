Езерский: «Динамо» потеряло баланс в игре в обороне и атаке»

Тренер рассказал о проблемах киевлян в этом сезоне

Фото: УАФ

Тренер сборной Украины Владимир Езерский рассказал о проблемах «Динамо» на старте нынешнего сезона.

В поединке динамовцев с французским «Ренном» в розыгрыше Лиги Европы сказалась старая болезнь – нехватка концентрации и грубые ошибки в последние минуты игрового времени. Как следствие – поражение 1:2…

«Если говорить о поединке динамовцев, то «Ренн» – достойная команда чемпионата Франции. В ее составе выступает большая группа молодых перспективных футболистов, имеющих хороший потенциал. Это довольно организованная команда, которая произвела хорошее впечатление. Если брать в общем, то в ряде отрезков мне понравилось, как играло киевское «Динамо». Однако досадные ошибки в обороне, к сожалению, решили исход поединка. Игроки, выступающие в составе нашего гранда, не должны допускать их».

Провальный старт «Динамо» в чемпионате и неуверенная игра в еврокубковых матчах свидетельствуют о том, что в команде нет необходимой слаженности…

«Киевская команда несколько потеряла баланс в игре в обороне и атаке. Если год-два назад мы видели, как динамовцы надежно действовали в защите и особенно хорошо выглядели в переходных атаках, то сейчас они пытаются этот баланс восстановить. Луческу причины назвал, ведь ему изнутри виднее. В столичном клубе больше рассчитывали на собственные резервы – молодых игроков динамовской академии. Однако в еврокубках, на мой взгляд, нужна помощь более опытных футболистов. Некоторые позиции в «Динамо» нуждаются в усилении, и все об этом прекрасно знают. Прежде всего хотелось бы, чтобы в линии атаки была конкуренция».

«Динамо» проиграло три матча в Лиге Европы, а в УПЛ идет 10-м.