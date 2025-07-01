Болельщики Манчестер Сити остались разочарованными игрой бразильского голкипера Эдерсона в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира, в котором английский клуб уступил Аль-Хилалю со счетом 3:4 после дополнительного времени. Именно действия вратаря стали одним из главных объектов критики со стороны фанатов.

Болельщики массово выражали недовольство в соцсетях:

– Эдерсон не пытается отбивать мячи с тех пор, как выиграл требл

– В это трудно поверить, что его когда-то сравнивали с Алиссоном

– Стыд. Он не сделал ни одного сейва. Даже не попытался

– Если бы Эдерсон стоял в воротах Аль-Хилаля, они бы уже проигрывали 0:6

– Это перестройка команды? Она должна была начаться с продажи Эдерсона

– Продать его после такого выступления — очевидное решение

Отдельные фанаты требовали продать голкипера, которого оценивают в 35 млн фунтов. Один из них написал: На этом этапе, Эдерсон, все в порядке. Можешь уходить, нам нужен новый вратарь.

Согласно статистике матча против Аль-Хилаля, Эдерсон пропустил 4 мяча, сделал лишь 2 сейва, не сделал ни одного выхода на верховую подачу, а показатель «ожидаемых спасенных голов» составил -0.36, что свидетельствует о негативном вкладе в результат. Дополнительную критику вызвали и схожие ошибки, допущенные ранее в игре с Ювентусом.

Контракт 31-летнего бразильца с Манчестер Сити действует до лета 2026 года.