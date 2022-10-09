Фаворов забил команде экс-защитника «Динамо» Кадара и помог «Академии Пушкаша» вернуться в борьбу за еврокубки

Украинец стал автором победного гола

Фото - Академия Пушкаша

В десятом туре чемпионата Венгрии «Академия Пушкаша» на выезде переиграла «Пакш».

Полузащитник Артем Фаворов провел на поле весь матч. Украинец забил второй мяч своей команды, который и стал победным.

Примечательно, что в составе «Пакша» принял участие в игре Тамаш Кадар. Экс-защитник «Динамо» также отыграл все 90 минут.

«Акадимиия Пушкаша» набрала 17 очков и сравнялась с третьей «Кишвардой» в борьбе за еврокубки.

Чемпионат Венгрии, 10 тур

«Пакш» – «Академия Пушкаша» 1:3

Голы: Варга, 36 – Корбу, 7, Фаворов, 66, А. Белуце, 77