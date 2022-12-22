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Федерация футбола Франции готова продлить контракт с Дешамом

Тренер выполнил задачу на ЧМ-2022
Футбол В Европе
22 декабря 18:28
Федерация футбола Франции готова продлить контракт с Дешамом
Фото: As

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре сообщил LEquipe, что очень удовлетворен результатами сборной под руководством Дидье Дешама.

«У него на руках все козыри для продления контракта, потому что с того момента, как мы оказались в четверке лучших на чемпионате мира, решение остается за ним. Я думаю, мы договоримся».

Сообщалось, что Дешам хочет новый контракт до ЧМ-2026. Пока ему готовы предложить лишь до 2024-го года.

На место тренера также претендует Зинедин Зидан.

Андрей Усмонов
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Теги

Дидье Дешам сборная Франции (футбол)

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