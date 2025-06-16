Сергей Стаднюк

Львовский Рух определился с количеством контрольных матчей на летних сборах. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда начнет предсезонную подготовку в понедельник, 23 июня. Именно в этот день «руховцы» впервые соберутся на клубной базе под руководством нового тренерского штаба, возглавляемого Иваном Федиком.

Первый контрольный поединок «желто-черные» проведут 28 июня – соперником станет представитель Первой лиги Агробизнес. В рамках летних сборов запланировано восемь спаррингов, в том числе с командами УПЛ, Первой и Второй лиг, а также с польским клубом Сталь.

⚽️ Все запланированные контрольные матчи с участием Руха

1️⃣ 28.06 – Агробизнес

2️⃣ 05.07 – Нива Тернополь

3️⃣ 09.07 – Черноморец

4️⃣ 10.07 – Эпицентр

5️⃣ 15.07 – Сталь Жешув (Польша)

6️⃣ 19.07 – Буковина

7️⃣ 19.07 – Куликов-Билка

8️⃣ 26.07 – Верес

Напомним, в прошлом сезоне Рух занял восьмое место в украинской Премьер-лиге. На счету команды 38 очков в 30 турах. Львовяне также остановились на стадии четвертьфинала Кубка Украины.

Ранее стало известно, как Рух отнесся к решению Пономарева перейти в ЛНЗ.