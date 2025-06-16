Федик очень скоро проведет первый матч после возвращения на должность тренера Руха. С кем будут играть?
Среди ближайших соперников есть Черноморец, Эпицентр, Верес, представитель Польши и другие
около 2 часов назад
Львовский Рух определился с количеством контрольных матчей на летних сборах. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Команда начнет предсезонную подготовку в понедельник, 23 июня. Именно в этот день «руховцы» впервые соберутся на клубной базе под руководством нового тренерского штаба, возглавляемого Иваном Федиком.
Первый контрольный поединок «желто-черные» проведут 28 июня – соперником станет представитель Первой лиги Агробизнес. В рамках летних сборов запланировано восемь спаррингов, в том числе с командами УПЛ, Первой и Второй лиг, а также с польским клубом Сталь.
⚽️ Все запланированные контрольные матчи с участием Руха
1️⃣ 28.06 – Агробизнес
2️⃣ 05.07 – Нива Тернополь
3️⃣ 09.07 – Черноморец
4️⃣ 10.07 – Эпицентр
5️⃣ 15.07 – Сталь Жешув (Польша)
6️⃣ 19.07 – Буковина
7️⃣ 19.07 – Куликов-Билка
8️⃣ 26.07 – Верес
Напомним, в прошлом сезоне Рух занял восьмое место в украинской Премьер-лиге. На счету команды 38 очков в 30 турах. Львовяне также остановились на стадии четвертьфинала Кубка Украины.
Ранее стало известно, как Рух отнесся к решению Пономарева перейти в ЛНЗ.