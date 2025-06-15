Президент стамбульского Фенербахче Али Коч стремится видеть в своей команде защитника молодежной сборной Украины Арсения Батагова. Ради этого руководство клуба готово даже на необычные шаги.

По информации издания Hürriyet, Фенербахче активно работает над трансфером центрального защитника Трабзонспора. Чтобы осуществить переход, стамбульцы планируют заручиться поддержкой одного из самых влиятельных бизнесменов Трабзона Эроли Туны. В ответ Фенербахче готов предоставить ему часть от возможного будущего трансфера Батагова.

Прошлый сезон Арсений провел 23 матча за Трабзонспор, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт украинца с клубом действует до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 3,5 миллиона евро.

Также, Батагов привлек внимание команд из Премьер-Лиги Англии.