Фернандеш – перед полуфиналом Лиги наций: «Пора это менять»
Сборная Португалии встретится с Германией в борьбе за место в решающем матче
1 день назад
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал, о чем думает перед полуфиналом Лиги наций против Германии. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.
Нас ждет сложный матч против одной из лучших сборных в мире. Но мы и сами к таким относимся, поэтому я жду очень хорошей игры с обеих сторон. Надеюсь, что именно Португалия выйдет в финал.
Время это менять. В команде появился новый талант — Франсишку Консейсау. Так что кто знает. Конечно, мы хотим выиграть. Прошлый матч уже история. И мы просто хотим написать новую страницу в этой истории.
Команда готова ко всему. У нас хорошая сборная, которая готова играть в любой ситуации и в любом стиле. Мы знаем, что для нас лучше всего, и постараемся воплотить это в жизнь. Но мы готовы противостоять интенсивному футболу сборной Германии или чему угодно, что они захотят показать на поле.
Это турнир, в котором мы можем победить ради нашей страны. Я предпочитаю играть в таком турнире, чем в двух товарищеских матчах. У нас будет возможность завоевать трофей. Мы почувствовали это ещё в 2019 году в Португалии. В 2019-м команда была несколько иной, чем сейчас, но лучшие команды — это те, которые побеждают, а мы хотим побеждать. Все сосредоточены на том, чтобы повторить тот успех.
Игроки ПСЖ в сборной Португалии? Они необыкновенные, очень амбициозны и как никогда мотивированы. Они только что пережили пик своей карьеры. Они очень скромные и много работают. Мы все надеемся, что завтра они продемонстрируют свою энергию. Мы знаем, что сборная Германии их опасается, потому что это отличные футболисты, которые могут изменить ход игры.
Следить за всеми перипетиями вокруг полуфинала Лиги наций и посмотреть прямую трансляцию матча можно уже сегодня, 4 июня, на странице события Германия – Португалия на Xsport. Начало – в 22:00.
Ранее мнением по поводу игры поделился главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.
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