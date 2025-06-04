Фернандеш – перед полуфиналом Лиги наций: «Пора это менять»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал, о чем думает перед полуфиналом Лиги наций против Германии. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Нас ждет сложный матч против одной из лучших сборных в мире. Но мы и сами к таким относимся, поэтому я жду очень хорошей игры с обеих сторон. Надеюсь, что именно Португалия выйдет в финал.

Время это менять. В команде появился новый талант — Франсишку Консейсау. Так что кто знает. Конечно, мы хотим выиграть. Прошлый матч уже история. И мы просто хотим написать новую страницу в этой истории.

Команда готова ко всему. У нас хорошая сборная, которая готова играть в любой ситуации и в любом стиле. Мы знаем, что для нас лучше всего, и постараемся воплотить это в жизнь. Но мы готовы противостоять интенсивному футболу сборной Германии или чему угодно, что они захотят показать на поле.

Это турнир, в котором мы можем победить ради нашей страны. Я предпочитаю играть в таком турнире, чем в двух товарищеских матчах. У нас будет возможность завоевать трофей. Мы почувствовали это ещё в 2019 году в Португалии. В 2019-м команда была несколько иной, чем сейчас, но лучшие команды — это те, которые побеждают, а мы хотим побеждать. Все сосредоточены на том, чтобы повторить тот успех.

Игроки ПСЖ в сборной Португалии? Они необыкновенные, очень амбициозны и как никогда мотивированы. Они только что пережили пик своей карьеры. Они очень скромные и много работают. Мы все надеемся, что завтра они продемонстрируют свою энергию. Мы знаем, что сборная Германии их опасается, потому что это отличные футболисты, которые могут изменить ход игры.