ФИФА довольна стартом Клубного чемпионата мира в США
Открывающий матч прошел с аншлагом
около 1 часа назад
В первом матче группы A Клубного чемпионата мира-2025 Интер Майами сыграл вничью 0:0 с каирским Аль-Ахли. Матч состоялся на стадионе Hard Rock Stadium в Майами при присутствии 60 927 зрителей.
ФИФА высоко оценила старт турнира и атмосферу на игре в официальном обращении.
ФИФА выражает благодарность всем участникам матча открытия, который прошел с оглушительным успехом. Это был зрелищный поединок в потрясающей атмосфере при аншлаге. Присутствие 60 927 болельщиков на трибунах и внимание мировой телеаудитории стали символом новой эры в истории клубного футбола.
Лионель Месси вышел в стартовом составе Интера Майами и имел шанс вырвать победу в компенсированное время, однако мяч после его удара попал в перекладину.
Ранее в СМИ появлялась информация, что ФИФА проводит замену билетов для создания эффекта заполненных трибун во время трансляций, избегая демонстрации пустых мест.