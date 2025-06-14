Международная федерация футбола (ФИФА) установила размер призовых для участников Клубного чемпионата мира-2025, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США. Турнир будет проходить в новом расширенном формате с 32 командами.

Общий призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, что является крупнейшей суммой в истории футбольных соревнований.

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал этот фонд самым большим в истории футбола.

Распределение призовых:

525 млн долларов будет распределено между участниками независимо от результатов. При этом клубы из разных континентальных конфедераций получат разные суммы, исходя из спортивных и коммерческих критериев: Европа: от 12,81 до 38,19 млн долларов Южная Америка: 15,21 млн Северная Америка, Азия, Африка: 9,55 млн Океания: 3,58 млн

425 млн долларов предусмотрено за спортивные достижения: Групповой этап : 2 млн за победу, 1 млн за ничью 1/8 финала : +7,5 млн 1/4 финала : +13,125 млн Полуфинал : +21 млн Финал : +30 млн Чемпион : +40 млн



Таким образом, клуб, который победит во всех матчах турнира, может заработать до 125 миллионов долларов.

Сегодня ночью в 3:00 состоится первый матч Клубного чемпионата мира Аль-Ахли - Интер Майами.