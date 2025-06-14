ФИФА предусмотрела рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025
Победитель получит до 125 миллионов долларов
около 2 часов назад
Международная федерация футбола (ФИФА) установила размер призовых для участников Клубного чемпионата мира-2025, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США. Турнир будет проходить в новом расширенном формате с 32 командами.
Общий призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, что является крупнейшей суммой в истории футбольных соревнований.
Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал этот фонд самым большим в истории футбола.
Распределение призовых:
525 млн долларов будет распределено между участниками независимо от результатов. При этом клубы из разных континентальных конфедераций получат разные суммы, исходя из спортивных и коммерческих критериев:
Европа: от 12,81 до 38,19 млн долларов
Южная Америка: 15,21 млн
Северная Америка, Азия, Африка: 9,55 млн
Океания: 3,58 млн
425 млн долларов предусмотрено за спортивные достижения:
Групповой этап: 2 млн за победу, 1 млн за ничью
1/8 финала: +7,5 млн
1/4 финала: +13,125 млн
Полуфинал: +21 млн
Финал: +30 млн
Чемпион: +40 млн
Таким образом, клуб, который победит во всех матчах турнира, может заработать до 125 миллионов долларов.
Сегодня ночью в 3:00 состоится первый матч Клубного чемпионата мира Аль-Ахли - Интер Майами.