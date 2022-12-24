В обновленном рейтинге сборных FIFA Украина поднялась на одну строчку, а Аргентина, к удивлению, не первая
FIFA сообщила, что ни один из матчей ЧМ-2022 не был договорным
Проверили все 64 игры
FIFA завершила проверку всех 64 матчей ЧМ-2022.
В заявлении на сайте организации говорится, что ни одна из этих игр не была договорной.
«Многосторонняя целевая группа по вопросам добросовестности создана ФИФА для мониторинга всех матчей, сыгранных во время ЧМ-2022, на предмет инцидентов, связанных с манипулированием и проблемами, связанными с добросовестностью, успешно завершила свою работу 22 декабря 2022 года. Подобных случаев обнаружено не было.
В рамках своей работы рабочая группа проанализировала отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, провела расследование в разных юрисдикциях и проверила наблюдение за местами проведения соревнований на наличие какого-либо подозрительного поведения. Никакой угрозы манипулирования матчами для любой игры, проводимой во время турнира, не обнаружено».
Аргентина стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию.
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