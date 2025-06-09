Финал Кубка Украины, реабилитация Реброва за Канаду. Что посмотреть 10 июня?
Расписание футбольных трансляций игрового дня вторника
около 2 часов назад
Вторник станет днем сборных с небольшим вкраплением клубного футбола.
Начнется игровой день 10 июня с финала Кубка Украины среди женских команд. Металлист 1925 на стадионе Авангард в Ровно сыграет с Ворсклой. Выйдет ли на поле за харьковчанок Дарья Белодед?
16:00 | Металлист 1925 – Ворскла. Прямая трансляция
В европейской квалификации на чемпионат мира-2026 самой интересной станет борьба в двух квинтетах. В группе G Нидерланды примут Мальту и после стартовой победы продолжат погоню за Польшей. «Кадра» без Роберта Левандовски на выезде сыграет с Финляндией
В группе H сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу примет Кипр и попробует реабилитироваться за два поражения. Австрия сыграла всего один матч, выиграв его. А сейчас команда Ральфа Рангника будет иметь довольно простую поездку в Сан-Марино.
21:45 | Нидерланды – Мальта. Прямая трансляция | Группа G
21:45 | Финляндия – Польша. Прямая трансляция | Группа G
21:45 | Румыния – Кипр. Прямая трансляция | Группа H
21:45 | Сан-Марино – Австрия. Прямая трансляция | Группа H
Сборная Украины во втором и одновременно последнем туре Canadian Shield будет иметь возможность реабилитироваться за стартовый матч с Канадой. Турнир, конечно, товарищеский, но проигрывать 2:4 с 0:4 по ходу встречи – это слишком.
00:00 | Новая Зеландия – Украина. Прямая трансляция
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