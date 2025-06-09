Финал Кубка Украины, реабилитация Реброва за Канаду. Что посмотреть 10 июня?

Сергей Стаднюк

Вторник станет днем сборных с небольшим вкраплением клубного футбола.

Начнется игровой день 10 июня с финала Кубка Украины среди женских команд. Металлист 1925 на стадионе Авангард в Ровно сыграет с Ворсклой. Выйдет ли на поле за харьковчанок Дарья Белодед?

16:00 | Металлист 1925 – Ворскла. Прямая трансляция

В европейской квалификации на чемпионат мира-2026 самой интересной станет борьба в двух квинтетах. В группе G Нидерланды примут Мальту и после стартовой победы продолжат погоню за Польшей. «Кадра» без Роберта Левандовски на выезде сыграет с Финляндией

В группе H сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу примет Кипр и попробует реабилитироваться за два поражения. Австрия сыграла всего один матч, выиграв его. А сейчас команда Ральфа Рангника будет иметь довольно простую поездку в Сан-Марино.

Сборная Украины во втором и одновременно последнем туре Canadian Shield будет иметь возможность реабилитироваться за стартовый матч с Канадой. Турнир, конечно, товарищеский, но проигрывать 2:4 с 0:4 по ходу встречи – это слишком.

00:00 | Новая Зеландия – Украина. Прямая трансляция