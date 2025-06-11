Сборная Финляндии обыграла команду Польши в матче четвертого тура квалификации к чемпионату мира-2026. Встреча завершилась со счётом 2:1 и состоялась на стадионе Олимпийский в Хельсинки.

На 31-й минуте Йоэль Похьянпало реализовал пенальти и открыл счёт. Беньямин Кялльман удвоил преимущество хозяев на 64-й минуте, а Якуб Кивьёр отыграл один мяч для Польши уже через шесть минут.

Во втором тайме матч был временно остановлен из-за того, что одному из болельщиков стало плохо. Медицинская служба оперативно оказала помощь.

После этой победы Финляндия возглавила турнирную таблицу группы G с семью очками. Польша на данный момент на третьем месте с шестью.

Чемпионат мира-2026 пройдёт в Канаде, США и Мексике. В финальной части турнира сыграют 48 сборных.

Финляндия – Польша 2:1

Голы: Похьянпало 31', Кялльман 64 – Кивьёр 69