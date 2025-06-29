Павел Василенко

Фиорентина запросила разрешение на проведение матча плей-офф Лиги конференций на стадионе «Мапеи», на котором выступает Сассуоло, поскольку «Артемио Франки» во Флоренции все еще находится на реконструкции.

«Фиалки» квалифицировались на турнир УЕФА четвертый год подряд, дважды выходя в финал и один раз в полуфинал. Им предстоит пройти раунд плей-офф 21 и 28 августа.

В последнее время проведение матчей на Артемио Франки не было для них большим преимуществом, поскольку вместимость сильно ограничена из-за реконструкции. Фиорентина хочет, чтобы больше ее болельщиков смогли посетить матч. По данным Gazzetta dello Sport, клуб запросил разрешение у УЕФА и Сассуоло перенести свой домашний поединок Лиги конференций на стадион «Мапеи» в Реджо-Эмилии.