Бавария в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира вышла победителем в противостоянии с Фламенго. Матч в Майами завершился со счетом 4:2.

Бавария с первых минут пошла вперед, что привело к двум забитым голам в течение стартовых 9 минут. Бразильцы, имея преимущество в количестве болельщиков на трибунах, быстро пришли в себя, сократив отставание в счете усилиями Жерсона, с ударом которого не смог справиться Нойер. Перед перерывом Бавария вернула себе преимущество в 2 гола благодаря точному удару Горецки.

После перерыва Фла вернули интригу в матч благодаря 11-метровому, который реализовал Жоржиньо, однако в этот вечер Баварию было не остановить. Кейн благодаря дублю принес победу команде Венсана Компани, которая сыграет в четвертьфинале КЧМ.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

Фламенго - Бавария 2:4

Голы: Жерсон, 33, Жоржиньо, 54 (пен.) - Пульгар, 6 (аг), Кейн, 10, 73, Горецка, 41

Обзор матча будет доступен на странице события Фламенго - Бавария.