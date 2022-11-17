Форвард «Брентфорда» обвинен в 232 случаях возможных нарушений правил ставок

Он ставил на спорт четыре года

Форварда «Брентфорда» Айвен Тоуни получил обвинение от FA за правила нарушения ставок.

В период с 2017 по 2021-й год англичанин сделал 232 ставки на спорт, что запрещено правилами игрокам АПЛ. За это время он играл за «Уиган», «Скантроп» и «Питерборо».

Ассоциация дала футболисту время до 24 ноября, чтобы ответить на обвинения, сообщает Daily Mail.

При этом, ранее он уже получал подобные обвинения в свой адрес, выступая в низших лигах Англии, однако помогал следствию в расследовании этого дела так как уверен, что невиновен.

За «Брентфорд» в этом сезоне он провел 16 матчей, забив 11 голов. Однако на ЧМ-2022 форвард не поехал.