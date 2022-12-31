Форвард «Динамо»: «Мы начали сезон плохо, даже не вышли на уровень прошлого года»

Владислав Ванат / Фото: ФК Динамо

Форвард киевского Динамо Владислав Ванат прокомментировал 2022-й год для команды. Его цитирует пресс-служба киевлян.

- Да, безусловно. Хотя мы, конечно, старались не обращать внимания и не думать о том, что может быть воздушная тревога. Но, естественно, в подсознании все равно всегда помнили, что в нашей стране идет война. К счастью, во время матчей тревога была только однажды – когда играли с «Рухом», в остальном же удалось более-менее спокойно провести чемпионат.

У нас было очень много переездов, и это, конечно, также сказывалось, но мы должны были с этим справляться – по-другому никак. Знаю, что об этом часто говорил главный тренер, и я согласен с ним.

- «Динамо» по итогам первого круга финишировало на третьем месте, как можете прокомментировать этот результат?

- Мы начали чемпионат очень плохо, и только после того, как перебрались в Украину после окончания выступлений в групповом этапе Лиги Европы, начали играть лучше, но все равно не вышли на уровень прошлого года. Мне сложно сказать, с чем это связано, может, с психологическим состоянием игроков. Многое не получалось, не всегда получалось показать свой привычный футбол.