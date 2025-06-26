Франческо Эспозито поделился впечатлениями от своего дебютного гола за команду в матче клубного чемпионата мира против аргентинского Ривер Плейт, который завершился победой 2:0.

«Я до сих пор не могу это осознать – это было похоже на сон. Я кричал, озирался по сторонам, а потом увидел, как празднует Лаутаро Мартинес. Вот тогда я понял, что это было на самом деле! Это результат многолетней работы, тяжелой работы в Специи. Забить свой первый гол всего через несколько дней после дебюта – это невероятно.

Напоминает ли это мне мой гол в финале плей-офф? К счастью, этот гол был важнее и имел реальное значение – я действительно рад этому. Поза мышц – это мое празднование, и, когда я увидел своего брата, я сразу же подбежал, чтобы обнять его», – приводит слова Эспозито официальный сайт Интера.