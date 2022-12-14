Франция с большим трудом обыграла Марокко и сыграет в финале ЧМ-2022

Африканцы ждут матча с Хорватией за третье место

Фото: FIFA

Определился второй финалист ЧМ-2022. Им стала сборная Франции, которая в напряженном матче обыграла Марокко.

Началась игра осторожно. Франция неожиданно отдала мяч под владение сопернику, а Марокко долго входило в игру. В итоге, первая же контратака французов вылилась в гол. Мбаппе дважды пытался пробить, но удары были заблокированы, а вот Эрнандес был первым на добивании и открыл счет.

К середине тайма Марокко нашло свою игру и все чаще угрожало воротам соперника. Вначале Льориса проверил Унаи, а к концу тайма Уго пришлось потрудиться, чтобы взять удар Эль-Ямика через себя. Был момент у французов. Жиру дважды мог забивать, но в одной атаке пробил в штангу, а позже не попал в пустые ворота.

Второй тайм Марокко начало значительно активнее. Несмотря на травмы двух ключевых игроков именно африканцы завладели инициативой. Шикарный момент создал Буфаль партнеру, но того в последний момент опередил Конате, выбив мяч.

К концу матча Марокко подсело, а Франция не спешила, но даже в таком темпе сумела забить второй гол. Мбаппе организовал гол, но вместо удара вышел пас на Коло-Муани, который забил первым касанием после выхода на замену. Французы довели матч до победы.

Франция сыграет в финале ЧМ против Аргентины. Марокко будет играть в игре за третье место против Хорватии.

ЧМ-2022. 1/2 финала:

Франция – Марокко 2:0

Голы: Эрнандес, 5, Коло-Муани, 79

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Эрнандес, Тчуамени, Фофана, Жиру (Тюрам, 65), Гризманн, Дембеле (Коло-Муани, 79), Мбаппе.

Марокко: Буну, Хакими, Саисс (Амалла, 21; Эз Абде, 78), Эль-Ямик, Дари, Мазрауи (Аттийят-алла, 46), Зиеш, Амрабат, Унаи, Эн-Несири (Амдалла, 66), Буфаль (Абухляль, 67).