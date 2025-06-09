Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте провел детальный анализ поражения в финале Лиги наций против Португалии (2:2; 3:5 – пен.). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Мелочи действительно имеют значение, и, по моему мнению, это была очень ровная игра. Но ближе к концу дополнительного времени мне показалось, что мы сделали достаточно, чтобы избежать пенальти. К сожалению, их решающий удар оказался немного точнее, и они плотно выиграли в серии.

Я хотел подчеркнуть то, чего они достигли, и выразить гордость, которую мы ощущаем, работая с ними каждый день. Мы должны и дальше двигаться этим путем. Я уверен, что в будущем мы добьемся больших побед. Невозможно выигрывать всегда, но важно быть там – и эта команда всегда готова быть там.

Вратарь угадал, куда он будет бить. Не все игроки хотят выполнять пенальти – но все мои согласились. Альваро – настоящий чемпион, и мне очень жаль, что он не забил, но все в порядке.

Игроки португальской сборной сказали, что мы были самой сильной командой, с которой они встречались, но и мы противостояли великолепной команде. Мы хотели действовать первым номером, и если бы не пропустили второй мяч, возможно, сейчас говорили бы о другом. Обе команды показали высокий уровень. В футболе нет справедливости или несправедливости – нужно реализовывать пенальти. Нужно выигрывать игру. Сегодня Португалия была великой командой.

Я не думаю, что мы плохо пользовались мячом или что нам не хватало эффективности – у нас были отличные комбинации, моменты, хорошие отрезки игры. Мы показали большое стремление к победе, и просто приходится принять, что этим вечером выиграли не мы.

Мы сделали все, чтобы победить. Когда мы забивали, Португалия сразу отвечала. Они были хладнокровны перед воротами. В любом случае я горжусь своей командой и ее самоотдачей.

Мне нравится, что мы всегда боремся за победу – важно ценить такой успех, даже если не удается достичь окончательной цели. Чтобы быть здесь, нужно все делать правильно – Португалия это сделала, но мы тоже были достойны победы.