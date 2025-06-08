Фуенте раскрыл секрет успеха 17-летнего Ямаля в сборной Испании
Дело не только в самом суперталанте Барселоны
около 5 часов назад
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед финалом Лиги наций против Португалии рассказал, почему 17-летнему Ламину Ямалю удалось стать лидером команды. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Мне кажется, Ламин Ямаль находится в очень хорошей атмосфере. Партнеры по команде играют важную роль. Они относятся к нему абсолютно по-дружески, как к обычному парню – на тренировках, в поездках, в подготовке к матчам.
Он просто один из всех. Если бы было иначе, все это внимание могло бы стать проблемой. Но этого нет. Он умный, сообразительный и для своего возраста невероятно зрелый. Это хорошо – и для него, и для его роста. Да и для футбола в целом.
Следить за всеми перипетиями вокруг финала Лиги наций и посмотреть прямую трансляцию матча можно уже сегодня, 8 июня, на странице события Португалия – Испания на Xsport. Начало – в 22:00.
Также мнением об игре поделился главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.
Поделиться