Главный тренер Колоса Руслан Костышин сообщил, что иностранные футболисты команды из Ковалёвки попали под российскую атаку накануне матча 1 тура УПЛ против Кривбаса (2:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо своим легионерам. У нас была большая проблема во время подготовки к игре в том, что все наши легионеры живут в ЖК «Республика». Некоторые пострадали, а некоторые увидели этот ужас.

Вы понимаете, что это не их война, и они увидели это, смерть, которая была рядом с ними. Они нашли мужество выйти сегодня все, кто играл в основном составе, кто вышел на замену. Так что им большая благодарность, что они очень уважительно отнеслись к своей команде, нашли мужество, нашли силы сыграть эмоционально.

Потому что после вчерашнего дня они вообще не тренировались, не было ни теории, ничего, мы дали им покой. Так что большая благодарность им. Они у нас очень воспитанные, очень, можно сказать, правильные легионеры. Это очень большая редкость в командах, чтобы такое количество легионеров - и они все были порядочные, - рассказал Костышин.