Гасперини не планирует продавать Довбика в следующем сезоне

Бывший главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини находится в шаге от официального назначения на должность наставника Ромы.

По информации Fantacalcio, специалист уже определился с позицией относительно Артема Довбика и решил не продавать украинца. Гасперини собирается дать нападающему шанс проявить себя в следующем сезоне.

Несмотря на это, тренер обратился к руководству клуба с просьбой усилить линию атаки. В списке потенциальных новичков числятся Никола Крстович из Лечче и Лоренцо Лукка из Удинезе.

Рома завершила кампанию 2024/25 на пятом месте в таблице Серии А и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы, начав с основного этапа.

Артем Довбик провел за римский клуб 45 матчей во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По данным Transfermarkt, стоимость 27-летнего форварда оценивается в 30 миллионов евро.