Где Россі может возглавить клуб Серии А
У руля команды итальянца хотят видеть в Кремонезе
около 2 часов назад
Даниэле Де Росси/фото: Getty Images
Бывший полузащитник Ромы и национальной сборной Италии Даниэле Де Росси может стать новым главным тренером Кремонезе, сообщает журналист Николо Скира.
По его данным, 41-летнему специалисту предложили возглавить команду, которая по итогам прошлого сезона заняла четвертое место в Серии B и пробилась в Серию А через плей-офф.
Последней командой Де Росси была Рома, откуда его уволили 18 сентября 2024 года. Без него столичный клуб завершил чемпионат на пятом месте, набрав 69 очков под руководством Клаудио Раньери.