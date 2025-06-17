Бывший полузащитник Ромы и национальной сборной Италии Даниэле Де Росси может стать новым главным тренером Кремонезе, сообщает журналист Николо Скира.

По его данным, 41-летнему специалисту предложили возглавить команду, которая по итогам прошлого сезона заняла четвертое место в Серии B и пробилась в Серию А через плей-офф.

Последней командой Де Росси была Рома, откуда его уволили 18 сентября 2024 года. Без него столичный клуб завершил чемпионат на пятом месте, набрав 69 очков под руководством Клаудио Раньери.

Ранее сообщалось, что Де Росси может возглавить Парму.