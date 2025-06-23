Молодежные сборные Германии и Италии устроили яркий перформанс в четвертьфинале Евро-2025. Матч в Дунайской Стреде завершился со счетом 3:2.

Обе команды в первой половине игры голами не порадовали, оставив их на вторую половину игры. Почти час понадобился Италии, чтобы открыть счет в матче усилиями Колеошо. Немцы за 10 минут восстановили паритет благодаря Вольтемаде.

На 81-й минуте Италия осталась в меньшинстве, когда Ньонто был удален за вторую желтую. Соперник воспользовался большинством и вышел вперед, а на последних минутах второе удаление в составе команды с Апеннин получил Дзаноли. Под занавес добавленного времени итальянцы смогли отыграться и перевести игру в дополнительное время.

«Скуадра Адзурра» рассчитывала дотянуть матч до серии пенальти, но своим шансом воспользовался Рель, который вытащил для Бундестим билет в полуфинал.

Евро-2025. Четвертьфинал

Германия U-21 - Италия U-21 3:2

Голы: Вольтемаде, 68, Вайпер, 81, Рель, 117 - Колеошо, 58, Амброзио, 90+6