Сергей Стаднюк

В третьем туре группового этапа Евро-2025 (U-21) молодёжная сборная Германии обыграла Англию.

Уже на третьей минуте Кнауфф открыл счёт, а через полчаса Вайпер удвоил преимущество. Англичане ответили лишь в конце игры, когда Скотт сократил отставание, но спасти матч команда «Трёх львов» уже не смогла.

В параллельном матче группы Чехия обыграла Словению со счётом 2:0, благодаря голам Филы и Сейка. Они были оформлены уже после перерыва. Таким образом, словенцы потеряли даже призрачные шансы на плей-офф.

Молодёжная сборная Германии с максимальным результатом в группе B вышла в четвертьфинал Евро-2025. К ней присоединилась Англия (4). Чехия (3) и Словения (1) покинули турнир.

Евро-2025 (U-21). Группа B, третий тур

Англия – Германия 1:2

Голы: Скотт, 76 – Кнауфф, 3, Вайпер, 33

Словения – Чехия 0:2

Голы: Фила, 48, Сейк, 59

Ранее молодёжная сборная Украины проиграла Нидерландам (0:2) и вылетела с Евро-2025.