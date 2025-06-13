С 15 июня по 13 июля пройдет первый в истории Клубный чемпионат мира по футболу по новому формату. Участие примут сразу 32 команды с разных континентов – лучшие представители своих регионов по рейтингам и трофеям. Смотреть матчи турнира украинские зрители смогут на MEGOGO – при поддержке официального спонсора трансляции, лицензионного букмекера GGBET.

Клубный чемпионат мира 2025 – это не просто расширение формата, это полноценный футбольный мундиаль среди клубов. Участники – не только гранды Европы, такие как «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария» или «Челси», но и клубы из Латинской Америки, Азии, Африки и Северной Америки. Среди них – Лео Месси из «Интер Майами», Яссин Буну из «Аль-Хиляль», «Палмейрас», «Ривер Плейт» и другие титулованные участники из различных континентов. Все это делает турнир настоящей встречей футбольных культур и глобальным шоу для зрителей всего мира.

Аналитики GGBET уже оценили шансы главных претендентов на трофей:

Реал Мадрид — 4.5

Манчестер Сити — 5.5

Бавария — 7

Челси / Интер — 10

ПСЖ — 11

Атлетико — 15

Реал Мадрид, несмотря на провальный сезон в Европе, остается главным претендентом – и не просто так. Это клуб, который выигрывал Клубный ЧМ чаще всего в новейшей истории. С новым тренером Хаби Алонсо, мадридцы получают шанс на первый трофей в новой эпохе. И сам турнир – идеальное место для громкого возвращения.

Футбольное лето обещает быть жарким – и GGBET поможет поймать его пульс. Болей за звезд мирового футбола и держи линию футбола с нами!

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