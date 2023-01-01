Главный тренер аутсайдера УПЛ: «Перед сезоном приглашали священника на клубную базу»

Олег Дулуб / Фото: ФК Львов

Главный тренер ФК Львов Олег Дулуб рассказал, что команда приглашала священника на базу перед началом сезона 2022/23.

– Нет, такого мы точно не практиковали. Перед сезоном мы приглашали на клубную базу священника. Мы с ним поговорили, он побеседовал с ребятами.

А после матча с «Вересом» наша команда поехала в восстановительный центр во Львове, где проходят реабилитацию воины, которые получили ранения в зоне боевых действий и получили ампутацию рук и ног. Мы повезли туда футболистов, чтобы они понимали, что есть другая жизнь, а футбол в этой ситуации даже не на втором плане. Наверное, нам удалось достучаться до их сознания, потому что сразу после этого «Львов» одержал победу над «Рухом», ничейный результат с «Металлистом». В общем, начали брать очки