Портал Goal опубликовал рейтинг фаворитов Клубного чемпионата мира, который проходит в США. Первое место в списке прогнозируемых победителей занял Манчестер Сити, который уверенно прошел групповой этап. Накануне команда Хосепа Гвардиолы разгромила Ювентус со счетом 5:2 и продемонстрировала высокую результативность.

В матче 1/8 финала английский клуб встретится с Аль-Хилялем. Второй в списке идет команда ПСЖ, которая имеет шанс выиграть уже пятый трофей в сезоне. ПСЖ в 1/8 обыграл Интер Майами с Месси (4:0). Тройку лидеров замыкает мадридский Реал.

В топ-10 претендентов на победу также вошли Бавария, Ботафого, Челси, Интер, Палмейрас, Фламенго и Боруссия.