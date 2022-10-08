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Главный тренер «Карпат: «Какая разница, будет ли Украина свободной?»

Тлумак недоволен работой судей в матче с «Полесьем»
Футбол Первая лига
08 октября 11:30
Главный тренер «Карпат: «Какая разница, будет ли Украина свободной?»
Андрей Тлумак / Фото: ФК Карпаты

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак раскритиковал судейство после поражения от «Полесья» (0:2) в матче Первой лиги. Его цитирует пресс-служба львовского клуба.

«По состоянию на сегодняшний день идет война в стране. Самое главное, почему мы не хотим быть такими, как москали – потому что не хотим туда иди, чтобы было такое, как сегодня на футбольном поле. Это самое главное. Самая беда, что мы боремся за то, что не меняется. Какая тогда разница, будет ли свободна Украина или это будет москальня? Объясните мне, пожалуйста.

Мне просто интересно, какие будут оценки и где судья будет. Я не говорю эмоциями, мы говорим о правилах игры. Когда наш нападающий на первых минутах выходит в 1 на 1, Гитченко его руками останавливает… Я не говорю, что это красная карточка, потому что центр поля, но желтая должна быть. Никаких эмоций.

Когда вратарь играет руками за штрафной, а наш нападающий должен забивать гол… Какая это оценка? Это фол последней надежды. Какая карточка? Никакой…

«Полесье» – молодцы. Хорошие футболисты, классный тренер, классная команда, реально. Но если так будет, то я поздравляю их с выходом в УПЛ. Спасибо».


Ранее экс-игрок «Карпат» Игорь Худобяк спрогнозировал, что львовский клуб вернется в УПЛ.

Петр Приходько
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Карпаты Андрей Тлумак

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