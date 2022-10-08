Главный тренер «Карпат: «Какая разница, будет ли Украина свободной?»

Андрей Тлумак / Фото: ФК Карпаты

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак раскритиковал судейство после поражения от «Полесья» (0:2) в матче Первой лиги. Его цитирует пресс-служба львовского клуба.

Мне просто интересно, какие будут оценки и где судья будет. Я не говорю эмоциями, мы говорим о правилах игры. Когда наш нападающий на первых минутах выходит в 1 на 1, Гитченко его руками останавливает… Я не говорю, что это красная карточка, потому что центр поля, но желтая должна быть. Никаких эмоций.

Когда вратарь играет руками за штрафной, а наш нападающий должен забивать гол… Какая это оценка? Это фол последней надежды. Какая карточка? Никакой…

«Полесье» – молодцы. Хорошие футболисты, классный тренер, классная команда, реально. Но если так будет, то я поздравляю их с выходом в УПЛ. Спасибо».